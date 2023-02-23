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Факты / Україна

Зеленский опубликовал фотографии пути, который Украина прошла за год войны

Бедрак Виктория, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский показал последствия войны России против Украины.

Соответствующие фото он опубликовал в Telegram.

— Десятки, сотни тысяч фото, которые оставляют в душе и сердце глубокие шрамы. Напоминают, какой путь мы прошли от февраля до февраля. Это должно быть в наших ДНК, — написал президент.

Он отметил, что Украина победит, а страна-агрессор будет отвечать за все содеянное.

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— Мы не сломались, мы преодолели множество испытаний, и мы победим. Заставим отвечать всех, кто принес это зло, эту войну на нашу землю. Весь террор, все убийства, все пытки, все мародерство, — добавил Зеленский.

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