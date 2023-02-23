Февраль, 23 в 13:57

Вооруженные силы Украины с точки зрения существующего вооружения уже де-факто стали армией НАТО.

Об этом заявила сегодня на брифинге заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она отметила, что Украина четко следует по пути евроатлантической интеграции, а украинская армия постоянно усиливается в условиях полномасштабной войны, развязанной РФ.

Сейчас смотрят

– Мы видим, как наши партнеры со всего мира поддерживают Украину в этой борьбе… С точки зрения вооружения наша армия де-факто уже стала армией НАТО, – подчеркнула Маляр.

По ее словам, если 24 февраля 2022 года, в день вторжения войск РФ, украинцы готовили к бою коктейли Молотова, то сейчас украинские танковые экипажи проходят тренировки на современных западных танках.

Год тому назад ВСУ получали в качестве помощи от стран-партнеров пехотное оружие, впоследствии удалось добиться решения о поставках западного тяжелого оружия. А сейчас уже речь идет о танках и дальнобойном оружии.

Маляр напомнила, что сейчас также продолжаются дискуссии о поставках Украине боевых самолетов. Замминистра прогнозирует, что и это решение будет положительным.

– Сейчас уже формируются танковые подразделения, принято решение о предоставлении дальнобойного оружия. У нас есть противокорабельные и противорадарные ракеты. Вскоре получим системы Patriot и SAMP-T, способные перехватывать баллистические ракеты. Продолжаются дискуссии по самолетам, и это решение также будет положительным, — отметила Маляр.

По ее словам, в 2023 году на поле боя появится больше вооружения украинского производства. Параллельно лидеры стран-союзниц планируют наращивать производство оружия и боеприпасов.

– Нам удалось сдержать врага в течение года, потому что Минобороны искало и покупало оружие по всему миру. Одновременно в прошлом году проводилась системная работа с украинскими производителями. И в этом году мы увидим на поле боя большее качество вооружения и техники украинского производства, — заверила Маляр.

Недавно государственный концерн Укроборонпром совместно с одной из стран НАТО запустил производство мин калибра 120 мм.

Украина также создала собственный дрон с дальностью поражения более 1 тыс. км и возможностью нагрузки до 75 кг.

Читайте В Генштабе ВСУ назвали стратегические цели РФ на поле боя до лета

Источник: Военное телевидение Украины