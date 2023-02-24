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Факты / Україна

Белый дом 24 февраля объявит новую помощь Украине на $2 млрд — CNN

Илья Нежигай, редактор ленты
Білий дім
Фото: Depositphotos

США объявят о пакете помощи Украине в размере $2 млрд на протяжении 24 февраля.

Об этом пишет CNN со ссылкой на американского чиновника.

Ожидается, что Белый дом объявит о выделении еще $2 млрд в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины в пятницу, 24 февраля, когда исполнится год со дня российского вторжения.

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В отличие от пакетов помощи при сокращении, которые берутся непосредственно из запасов оружия США и могут быть быстро отправлены в Украину, пакеты USAI  (Инициативы по содействию безопасности Украины) закупаются или заказываются у промышленности.

В рамках таких поставок помощь может существенно дольше доставляться в Украину, хотя это также сигнализирует о долгосрочной приверженности оказанию помощи Киеву в том, что США рассматривают как затяжной конфликт против России.

CNN указывает, что речь идет о новом финансировании закупок и новых контрактах на поставку оборудования для Украины, включая:

  • ракеты HIMARS;
  • артиллерийские боеприпасы калибра 155 м;
  • многочисленные типы беспилотников (БПЛА);
  • оборудование для борьбы с БПЛА;
  • оборудование для разминирования;
  • Оборудование защищенной связи;
  • Финансирование обучения и технического обслуживания.

Всего три дня назад США объявили о 32-м сокращении американского оборудования для Украины на сумму $450 млн, которое включает в себя дополнительные боеприпасы для HIMARS и Howitzer, противотанковые ракеты Javelin и радары воздушного наблюдения.

Объявление было сделано в тот же день, когда президент США Джо Байден совершил крайне секретный визит в Киев, встретившись с президентом Украины Владимиром Зеленским, а затем произнеся из Варшавы речь в поддержку Украины.

Байден сказал во вторник, что он подтвердил свою поддержку Украины в разговорах с президентом Польши Анджеем Дудой во время пребывания в стране.

Источник: CNN
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