Февраль, 24 в 17:38

Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко рассказал, что полномасштабное вторжение России 24 февраля прошлого года началось именно в 03:40 на участке Луганского пограничного отряда.

Тогда разведывательная группа российских войск напала на пограничный пост, после чего завязался бой.

— Сразу мы имели первого погибшего воина в этой полномасштабной агрессии. Пришли доклады, и около 04:00 утра я доложил министру внутренних дел Денису Монастырскому о том, что на трех направлениях мои подчиненные уже ведут бои, что надвигаются колонны. Я так понял, что он уже докладывает президенту, — сказал он.

Дейнеко отметил, что в 05:17 лично отправил Владимиру Зеленскому смс. Он доложил президенту, что это не провокация, а действительно полномасштабное вторжение.

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— Доброе утро, уважаемый господин президент. Позвольте доложить. Это — полномасштабная военная агрессия со стороны Российской Федерации. Обстрелян ряд пунктов пропуска на границе с РФ, ведется огонь Градами с их территории. Над Чернобыльской зоной слышно пролет реактивной авиации. Также Грады бьют из Крыма. На данный момент 5 раненых. Мои подразделения занимают позиции, — процитировал Дейнеко текст сообщения.

По словам главы ГПСУ, мало кто воспринимал войну как реальную угрозу, потому что ни один человек не мог поверить, что в XXI веке в центре Европы это возможно.