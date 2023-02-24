Для Украины важно не допустить поставок Китаем оружия в Россию — Зеленский

Февраль, 24 в 19:38

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все возможное для недопущения поставок китайского оружия России.

— Я хочу верить, что Китай будет на стороне справедливого мира, а это значит на нашей стороне. Скажу вам честно, и для меня это важно: я очень хочу верить, что Китай не будет поставлять оружие в РФ. Для меня это очень важно. Пункт номер один, — сказал Зеленский во время пресс-конференции.

Глава государства подчеркнул, что теоретические поставки оружия с Китая в Россию являются риском, что будет третья мировая война.

Он отметил, что по его мнению, “субъектом, инициатором каких-либо мирных инициатив может быть лишь то государство, на территории которого идет война”.

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Напомним, что ранее появилась информация, что Пекин и Москва ведут переговоры о покупке 100 ударных беспилотников, которые могут быть доставлены в РФ уже в апреле.

При этом в МИД Китая заверили, что Пекин не планирует поставлять ударные беспилотники России, которые страна-агрессор могла бы использовать в войне против Украины.