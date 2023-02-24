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Факты / Україна

Почти 100 отраженных атак за сутки: как ВСУ противостоят оккупантам на фронте 24 февраля

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня, 24 февраля, – уже год, как Россия продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины.

Оккупанты сейчас все усилия бросают на наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Армия РФ накануне нанесла 10 ракетных и 31 авиационный удар, а также более 40 раз открывала огонь из реактивных систем залпового огня.

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В результате этих преступных действий погибли и получили ранения люди, в Харьковской и Херсонской областях повреждены гражданские объекты.

Тем временем украинские защитники за прошедшие сутки отбили около 100 вражеских атак.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

  • три района сосредоточения живой силы противника,
  • склад боеприпасов,
  • склад горюче-смазочных материалов,
  • один важный объект врага.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 366-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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