Февраль, 24 в 7:36

Сегодня, 24 февраля, – уже год, как Россия продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины.

Оккупанты сейчас все усилия бросают на наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Армия РФ накануне нанесла 10 ракетных и 31 авиационный удар, а также более 40 раз открывала огонь из реактивных систем залпового огня.

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В результате этих преступных действий погибли и получили ранения люди, в Харьковской и Херсонской областях повреждены гражданские объекты.

Тем временем украинские защитники за прошедшие сутки отбили около 100 вражеских атак.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

три района сосредоточения живой силы противника,

склад боеприпасов,

склад горюче-смазочных материалов,

один важный объект врага.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 366-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.