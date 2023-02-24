Почти 100 отраженных атак за сутки: как ВСУ противостоят оккупантам на фронте 24 февраля
Сегодня, 24 февраля, – уже год, как Россия продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины.
Оккупанты сейчас все усилия бросают на наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
Армия РФ накануне нанесла 10 ракетных и 31 авиационный удар, а также более 40 раз открывала огонь из реактивных систем залпового огня.
В результате этих преступных действий погибли и получили ранения люди, в Харьковской и Херсонской областях повреждены гражданские объекты.
Тем временем украинские защитники за прошедшие сутки отбили около 100 вражеских атак.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- три района сосредоточения живой силы противника,
- склад боеприпасов,
- склад горюче-смазочных материалов,
- один важный объект врага.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 366-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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