Мы увидели, что реально — дьявол не где-то там: Зеленский о самом страшном дне войны

Февраль, 24 в 19:00

Самым страшным днем в войне для президента Украины Владимира Зеленского стал тот, когда он приехал в освобожденную Бучу Киевской области и увидел последствия зверств российских оккупантов.

Об этом он сказал во время пресс-конференции 24 февраля.

Главу государства спросили, какой день для него был самым страшным во время полномасштабной войны.

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— Наверное, Буча. Наверное то, что я увидел в момент, когда мы деоккупировали… Было очень страшно из-за того, что такое… Мы увидели, что реально — дьявол не где-то там. Он на Земле. Наверное, это, — сказал Зеленский.

Сегодня Владимир Зеленский дает большую пресс-конференцию в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.