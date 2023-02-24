Предоставление оружия и подготовка военных изменят динамику на поле боя в Украине – Пентагон
В США убеждены, что предоставление оружия Украине вместе с подготовкой военных “изменит динамику на поле боя”.
Об этом в интервью телеканалу CNN рассказал министр обороны США Ллойд Остин.
– Мы учим и снаряжаем несколько механизированных пехотных бригад – это достаточно серьезные возможности, – сказал чиновник.
По его словам, также поставляется дополнительная артиллерия, которая создаст другую динамику.
– Так что у них будет возможность прорвать российскую оборону и маневрировать, и я думаю, что это создаст другую динамику, – подчеркнул глава Пентагона.
В то же время министр подтвердил последовательную позицию администрации о том, что Соединенные Штаты будут оставаться с Украиной столько, сколько потребуется.
– Пока Украина продолжает проводить операции и прилагать усилия, чтобы вернуть свою суверенную территорию, мы будем с ней, – заявил министр обороны США Ллойд Остин.