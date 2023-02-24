Предоставление оружия и подготовка военных изменят динамику на поле боя в Украине – Пентагон

Февраль, 24 в 9:02

В США убеждены, что предоставление оружия Украине вместе с подготовкой военных “изменит динамику на поле боя”.

Об этом в интервью телеканалу CNN рассказал министр обороны США Ллойд Остин.

– Мы учим и снаряжаем несколько механизированных пехотных бригад – это достаточно серьезные возможности, – сказал чиновник.

По его словам, также поставляется дополнительная артиллерия, которая создаст другую динамику.

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– Так что у них будет возможность прорвать российскую оборону и маневрировать, и я думаю, что это создаст другую динамику, – подчеркнул глава Пентагона.

В то же время министр подтвердил последовательную позицию администрации о том, что Соединенные Штаты будут оставаться с Украиной столько, сколько потребуется.