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Факты / Україна

Нам нужны гарантии безопасности для Украины и Евросоюза – Зеленский

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Володимир Зеленський

Агрессивные шаги РФ влияют не только на Украину, но и на весь мир, поэтому Украина предложила “формулу мира”.

Об этом во время пресс-конференции для представителей СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Агрессивные шаги РФ влияют не только на Украину, но и на весь мир, поэтому мы предложили “формулу мира”, привлекаем представителей Индии, Китая и Африканских стран, — заявил глава государства.

Кроме того, он отметил, что для проведения переговоров с РФ необходимы гарантии безопасности для Украины и Евросоюза.

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