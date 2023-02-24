Нам нужны гарантии безопасности для Украины и Евросоюза – Зеленский

Февраль, 24 в 17:58

Агрессивные шаги РФ влияют не только на Украину, но и на весь мир, поэтому Украина предложила “формулу мира”.

Об этом во время пресс-конференции для представителей СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский.

— Агрессивные шаги РФ влияют не только на Украину, но и на весь мир, поэтому мы предложили “формулу мира”, привлекаем представителей Индии, Китая и Африканских стран, — заявил глава государства.

Кроме того, он отметил, что для проведения переговоров с РФ необходимы гарантии безопасности для Украины и Евросоюза.