Февраль, 24 в 19:55

Российские оккупанты усиливают давление на жителей временно захваченных территорий Херсонской области.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Так, в Чаплинке захватчики ввели круглосуточный комендантский час с 23 по 25 февраля.

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– Причиной может быть переброска военной техники из временно оккупированной части АР Крым для укрепления линии обороны, — отметили в Генштабе.

А в городе Новая Каховка оккупанты проводят обход квартир украинцев. В ходе так называемой проверки они сверяют регистрацию и документы права собственности на жилье.

Если документов нет, людей в течение недели выселяют из дома. А в их жилище расквартируют солдат оккупационных войск РФ.

По данным Минобороны Украины, во временно оккупированных районах Херсонской области существенно активизировались российские пропагандисты. У них есть задача снять как можно больше фейковых видео для дискредитации ВСУ.

Кроме того, россияне продолжают принудительную паспортизацию жителей Херсонской области. Захватчики угрожают выселять граждан, которые не получат паспорт РФ.