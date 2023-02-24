Оккупанты ввели в Чаплинке комендантский час, а в Новой Каховке выселяют людей – ВСУ
Российские оккупанты усиливают давление на жителей временно захваченных территорий Херсонской области.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Так, в Чаплинке захватчики ввели круглосуточный комендантский час с 23 по 25 февраля.
– Причиной может быть переброска военной техники из временно оккупированной части АР Крым для укрепления линии обороны, — отметили в Генштабе.
А в городе Новая Каховка оккупанты проводят обход квартир украинцев. В ходе так называемой проверки они сверяют регистрацию и документы права собственности на жилье.
Если документов нет, людей в течение недели выселяют из дома. А в их жилище расквартируют солдат оккупационных войск РФ.
По данным Минобороны Украины, во временно оккупированных районах Херсонской области существенно активизировались российские пропагандисты. У них есть задача снять как можно больше фейковых видео для дискредитации ВСУ.
Кроме того, россияне продолжают принудительную паспортизацию жителей Херсонской области. Захватчики угрожают выселять граждан, которые не получат паспорт РФ.