Пограничник убегает с КПП от танков: какими были первые кадры российского вторжения

Февраль, 24 в 15:27

Фото с камер наблюдения, на котором украинский пограничник, убегающий с контрольно-пропускного пункта на юге страны впервые появилось в социальных сетях после 4 часов утра 24 февраля 2022 года, после чего начались спекуляции.

Об этом сообщает Sky News.

– Картина, которая навсегда изменила Европу, — подписали фото OSINTdefender в своем Twitter.

The picture that Forever changed Europe… pic.twitter.com/eOAWRS1rDU Сейчас смотрят — OSINTdefender (@sentdefender) February 23, 2023

Через несколько часов Государственная пограничная служба Украины опубликовала видео, на котором зафиксировано как российские танки и другая спецтехника пересекают границу пункте пропуска Каланчак между Украиной и Крымом.

Сегодня, 24 февраля 2023 года, прошел год с момента полномасштабного российского вторжения в Украину.

Путин надеялся взять Киев за “три дня” и уничтожить Украину. Но через год полномасштабной войны, Киев выстоял и обязательно одержит победу.