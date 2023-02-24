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Факты / Україна

Пограничник убегает с КПП от танков: какими были первые кадры российского вторжения

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Пограничник убегает с КПП от танков: какими были первые кадры российского вторжения

Фото с камер наблюдения, на котором украинский пограничник, убегающий с контрольно-пропускного пункта на юге страны впервые появилось в социальных сетях после 4 часов утра 24 февраля 2022 года, после чего начались спекуляции.

Об этом сообщает Sky News.

– Картина, которая навсегда изменила Европу, — подписали фото OSINTdefender в своем Twitter.

Через несколько часов Государственная пограничная служба Украины опубликовала видео, на котором зафиксировано как российские танки и другая спецтехника пересекают границу пункте пропуска Каланчак между Украиной и Крымом.

Сегодня, 24 февраля 2023 года, прошел год с момента полномасштабного российского вторжения в Украину.

Путин надеялся взять Киев за “три дня” и уничтожить Украину. Но через год полномасштабной войны, Киев выстоял и обязательно одержит победу.

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Источник: Sky News
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