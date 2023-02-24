Февраль, 24 в 20:14

Украина глубоко обеспокоена проведением в Южно-Африканской Республике совместных военно-морских учений с Российской Федерацией и Китаем.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он отметил, что в учениях участвует российский фрегат, маркированный символами Z и V, под которыми сейчас российская армия совершает военные преступления и преступления против человечности в Украине.

Сейчас смотрят

Отмечается, что российский корабль несет ракеты такого же типа, которые используются для убийства гражданских лиц и уничтожения критической инфраструктуры в украинских городах и селах.

— Мы глубоко разочарованы, что в то время, когда международное сообщество осуждает российскую агрессию, в частности страны Африки, и усиливает изоляцию РФ для прекращения войны, южноафриканская власть перенимает опыт российской военной машины. Верх цинизма заключается в том, что маневры начинаются вокруг 24 февраля — в день, когда год назад Россия развязала войну, неизвестную в Европе со времен Второй мировой войны, — сообщил Николенко.

В МИД призвали Южно-Африканскую Республику не поощрять дальнейшую агрессию России и ее чувство безнаказанности, а также встать на защиту основополагающих принципов международного права и Устава ООН.

Как пишет Daily Maverick, мэр Кейптауна Джордин Гилл-Льюис, столицы ЮАР, в порту которого Россия разместила свой военный фрегат, говорит, что российскому военному кораблю не рады в городе.

— Кейптаун не будет соучастником злой войны России, — сказал он.

Кроме того, в Кейптауне состоялись протесты людей, поддерживающих Украину, которые выступили против присутствия российского фрегата в водах города.

Отметим, что совместные военно-морские учения Китая, ЮАР и России под названием MOSI II начались 17 февраля и продлятся десять дней. В них принимают участие фрегаты, эсминцы и нефтяные танкеры трех указанных стран. Основные маневры запланированы на 25-27 февраля.

Фото: AZ