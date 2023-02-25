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Факты / Україна

Россия атаковала пригород Запорожья

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Вибух
Фото: Depositphotos

Вечером 24 февраля в Запорожье прогремели взрывы.

— О звуках взрывов, которые слышали жители некоторых районов города. Враг атаковал пригород Запорожья. В самом городе в настоящее время все спокойно, прилетов не зафиксировано. Сохраняйте спокойствие и бдительность и не пренебрегайте уведомлениями о воздушной опасности, — сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Напомним, что 20 февраля российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Запорожскую область.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 366-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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