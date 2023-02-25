Россия атаковала пригород Запорожья
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Вечером 24 февраля в Запорожье прогремели взрывы.
— О звуках взрывов, которые слышали жители некоторых районов города. Враг атаковал пригород Запорожья. В самом городе в настоящее время все спокойно, прилетов не зафиксировано. Сохраняйте спокойствие и бдительность и не пренебрегайте уведомлениями о воздушной опасности, — сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
Напомним, что 20 февраля российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Запорожскую область.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 366-е сутки.
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