Февраль, 24 в 22:15

Вечером 24 февраля в Запорожье прогремели взрывы.

— О звуках взрывов, которые слышали жители некоторых районов города. Враг атаковал пригород Запорожья. В самом городе в настоящее время все спокойно, прилетов не зафиксировано. Сохраняйте спокойствие и бдительность и не пренебрегайте уведомлениями о воздушной опасности, — сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Напомним, что 20 февраля российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Запорожскую область.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 366-е сутки.

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