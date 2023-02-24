Февраль, 24 в 19:46

Если Соединенные Штаты Америки не будут поддерживать Украину в войне против РФ, они потеряют НАТО.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

Он ответил на позицию тех жителей США, которые, согласно социологическому опросу, выступают против усиления военной помощи Украине.

Сейчас смотрят

— Если они не изменят свои мысли, не поймут нас и не будут поддерживать Украину — они потеряют НАТО. Они потеряют влиятельность Соединенных Штатов Америки, лидерские позиции и поддержку государства, в котором 40 млн человек, миллионы детей. Я рад, что у нас есть двухпартийная поддержка. Но иногда мы слышим эти месседжи — они опасны. Политические лидеры должны понять, что на них равняются люди и нельзя быть такими неосторожными. Кто хочет Третью мировую войну, неужели хотят рискнуть? — сказал президент.

Зеленский отметил, что США никогда не бросят государства, которые входят в НАТО.

— Если случится так, что Украина не выдержит из-за тех или иных мыслей, ослабления помощи, то Россия придет в государства НАТО. Они зайдут и захватят страны Балтии, и тогда Соединенные Штаты Америки будут отправлять своих сыновей и дочерей на войну, как это делаем сегодня мы. Это большая трагедия, — сказал глава государства.