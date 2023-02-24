Селфи для сына: Зеленский сфотографировался с журналистом из Азербайджана во время пресс-конференции
Журналист из Азербайджана попросил сделать селфи с президентом Украины Владимиром Зеленским для своего сына.
Это произошло во время пресс-конференции Лютий. Рік незламності.
Также представитель СМИ спросил Зеленского, как он оценивает поддержку Украины в войне властями Азербайджана.
— Если азербайджанский журналист задает вопрос на украинском, он свой выбор между Украиной и Россией сделал. Спасибо за поддержку. Относительно президента Алиева – мы в контакте, мы общаемся. Благодарны за поддержку, которую он сделал для Украины. Он уважает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он считает, что Крым – это Украина, – сказал Владимир Зеленский.
Также Зеленский заявил, что для проведения переговоров с РФ необходимы гарантии безопасности для Украины и Евросоюза.
По его словам, агрессивные шаги России влияют не только на Украину, но и на весь мир, поэтому наша страна предложила формулу мира.