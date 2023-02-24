Февраль, 24 в 18:23

Журналист из Азербайджана попросил сделать селфи с президентом Украины Владимиром Зеленским для своего сына.

Это произошло во время пресс-конференции Лютий. Рік незламності.

Также представитель СМИ спросил Зеленского, как он оценивает поддержку Украины в войне властями Азербайджана.

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— Если азербайджанский журналист задает вопрос на украинском, он свой выбор между Украиной и Россией сделал. Спасибо за поддержку. Относительно президента Алиева – мы в контакте, мы общаемся. Благодарны за поддержку, которую он сделал для Украины. Он уважает суверенитет и территориальную целостность Украины. Он считает, что Крым – это Украина, – сказал Владимир Зеленский.

Также Зеленский заявил, что для проведения переговоров с РФ необходимы гарантии безопасности для Украины и Евросоюза.

По его словам, агрессивные шаги России влияют не только на Украину, но и на весь мир, поэтому наша страна предложила формулу мира.