Те, кто выезжали из Украины, а должны были сражаться за нее. Зеленский о самом большом разочаровании войны

Февраль, 24 в 18:39

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что за год войны его разочаровали те, кто должны были бы управлять страной, а вместо этого уехали из Украины и Киева.

Об этом он сказал во время пресс-конференции 24 февраля.

— Кто разочаровал? Все те, кто уехали 24 февраля. Все те, кто выехали из Киева. Те, кто выезжали из городов, сел, кто должен управлять государством, охранять его, сражаться за него. Все те люди меня разочаровали.

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Отвечая на вопрос о самой большой ошибке Зеленский заявил, что каждый день принимает много решений, и поэтому как обычный человек он может ошибаться.

— Главное, чтобы ошибки не были фатальными, — добавил он.

Самым страшным днем для президента стал тот, когда стало известно о зверствах, которые россияне совершили в Буче, и когда он воочию увидел, что “дьявол он не где-то там, он на Земле”.