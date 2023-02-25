Февраль, 24 в 23:07

Ситуация в Киевской области в начале полномасштабного вторжения российских оккупантов могла быть совсем другой, если бы защитники не удержали врага в Чернигове и Сумах.

Об этом рассказал начальник генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала в документальном фильме Рік Дмитра Комарова.

По его словам, россияне имели план по захвату Киева, который должен был развиваться по четырем направлениям.

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— Первое (направление, — Ред.) с Черниговского, которое развивалось в направлении Броваров. Следующее из Сум, которое должно было выйти на трассу Одесса-Киев. Направление через Чернобыльскую зону. И следующее было направление через Житомирскую трассу с белорусской границы на Одесскую трассу, — пояснил он.

Он подтвердил слова журналиста, что ситуация в Киевской области могла бы быть совсем другой, если бы Сумы или Чернигов не удержали оккупационные войска Российской Федерации.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что если бы российские войска вошли бы в Киев, то обсуждались варианты и подрыва столичных мостов, в том числе моста Метро и моста Патона.

— Все обсуждали… Ежедневно были готовы к любым шагам, — сказал он.

Министр обороны Алексей Резников говорит, что целью было обрезать наступление российских войск с Левого берега.

— Команда была: в случае, если прорыв, то обрезать возможность перехода с левого берега на правый, — говорит он.

Накануне годовщины войны президент Зеленский говорил, что глава Кремля Владимир Путин все еще намерен захватить Киев.