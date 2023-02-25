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Факты / Україна

Они найдут причину убить убийцу: Зеленский о хрупкости режима Путина внутри РФ

Валентина Чорна, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что точно будет момент, когда внутри России будет ощущаться хрупкость путинского режима.

Об этом он сказал в документальном фильме Год Дмитрия Комарова.

— Точно будет момент, когда будет ощущаться хрупкость режима Путина внутри их государства. Тогда хищники съедят хищника. Это очень важно. Но им нужна будет причина для себя — и они вспомнят слова Комарова, Зеленского, еще кого-то. Они найдут для себя причину убить убийцу, — сказал президент.

Также Зеленский отметил, что россияне воспринимают смерти украинцев как праздник, а призывы, которые неоднократно звучали к ним с начала полномасштабного вторжения — игнорируют.

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— К сожалению, они не слышат. Это стена. А то, что после смерти наших людей — они аплодируют вместо того, чтобы плакать — это колоссальная трагедия, — сказал президент.

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