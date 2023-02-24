Февраль, 24 в 0:24

Украинская военная разведка доложила о ближайших намерениях России, однако Украина имеет средства для противодействия.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 23 февраля.

Он сообщил, что в течение дням имел заседание Ставки верховного главнокомандующего в расширенном формате с подробными докладами.

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— Ситуация по основным направлениям: Восток — очень трудно, болезненно, но делаем все, чтобы выстоять; Юг — на части направлений ситуация довольно опасная, но нашим воинам есть чем и как отвечать оккупанту. Одесса и Черноморское пространство — ситуацию контролируем. Север — все наши воины на этом направлении видят каждое намерение врага, а где нужно — усиливаемся, — сказал Зеленский.

Президент говорит, что ему также доложил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. относительно актуальных намерений оккупанта, но Украина имеет решение и по противодействию этому.

— Отдельно и очень подробно на Ставке рассмотрели вопрос производства и поставки боеприпасов и оружия. Конечно, я не могу публично сообщить детали по этому поводу. Но это содержательная работа. И я рад слышать на Ставке, что даже в таких условиях мы имеем соответствующий потенциал, — сказал он.

Владимир Зеленский сообщил, что в течение вечера получает подробные доклады о ситуации в Херсоне.

— Там в результате очередного российского удара поврежден магистральный трубопровод, который обеспечивал отопление для около 600 домов — более 40 тысяч человек! Ремонтные работы будут продолжаться без перерыва, пока не будет восстановлена поставка тепла. И мы восстановим! Что бы эти российские террористы и ублюдки ни делали, мы все восстановим, — сказал он.

Президент рассказал также о переговорах с премьер-министром Испании Педро Санчесом, который 23 февраля прибыл в Киев.

Он поблагодарил главу испанского правительства, который помогает Украине в обороне государства.

— Испания стала частью нашей танковой коалиции, Испания стала частью защиты нашего неба. Есть много параметров поддержки, как уже осуществленной, так и запланированной нами, — сказал президент.

Владимир Зеленский заявил, что сегодня имел встречу с делегацией глобальной парламентской сети по поддержке Украины, куда входят представители 13 парламентов стран ЕС и Европарламента.

— Тематика встречи абсолютная понятна: оружие — для наших воинов, санкции — против государства террориста, реализация наших мирных инициатив, в том числе и формулы мира, — сказал он.

Украинский президент имел разговор и с президентом Египта, в рамках чего обсудил восстановление продовольственной безопасности, а также об аспектах двусторонних отношений. Зеленский назвал это “хорошим” разговором.

Он также сообщил, что значительную часть этого дня посвятил подготовке к завтрашним дипломатическим мероприятиям. По словам Зеленского, необходимо сделать все, чтобы эти дипломатические усилия стали результативными для Украины и не только с точки зрения символизма, потому что будет 24 февраля, но и с точки зрения реальной пользы для защиты государства.