Запад не публично ведет дискуссии по поставкам самолетов Украине – глава МИД Нидерландов

Февраль, 24 в 8:14

Страны ЕС и НАТО обсуждают между собой возможные поставки Украине современных военных самолетов, однако не выносят эти дискуссии на широкий круг.

Об этом в интервью CNN заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра.

– С точки зрения Нидерландов, табу нет. Однако, что нам следует учесть, так это то, что лучше вести эти чувствительные разговоры между собой, за закрытыми дверями. Когда речь идет об этом типе вооружения, мы всегда делаем это вместе с союзниками. Эти разговоры ведутся с нашими друзьями в Северной Америке и Европе. Как только решение будет достигнуто, настанет момент поделиться этим с остальным миром, — сказал Гукстра.