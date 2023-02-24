Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

Запад не публично ведет дискуссии по поставкам самолетов Украине – глава МИД Нидерландов

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Винищувачі F-16
Фото: Getty Images

Страны ЕС и НАТО обсуждают между собой возможные поставки Украине современных военных самолетов, однако не выносят эти дискуссии на широкий круг.

Об этом в интервью CNN заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра.

– С точки зрения Нидерландов, табу нет. Однако, что нам следует учесть, так это то, что лучше вести эти чувствительные разговоры между собой, за закрытыми дверями. Когда речь идет об этом типе вооружения, мы всегда делаем это вместе с союзниками. Эти разговоры ведутся с нашими друзьями в Северной Америке и Европе. Как только решение будет достигнуто, настанет момент поделиться этим с остальным миром, — сказал Гукстра.

Читайте
Вербуют всех подряд: РФ начала мобилизовать для войны в Украине жителей Кавказа

Сейчас смотрят

Источник: CNN
Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка