Февраль, 24 в 20:19

Президент Владимир Зеленский рассказал, что на пути в НАТО Украина обсуждала гарантии безопасности с несколькими партнерами.

Об этом он заявил в пятницу, 24 февраля, на пресс-конференции в годовщину полномасштабного вторжения РФ.

– Мы хотели бы иметь гарантии безопасности на пути в НАТО. Мы не знаем, когда Украина будет там – это сегодня зависит не от Украины. Украина продемонстрировала свою мощь – как на поле боя, так и в социуме, который максимально поддерживает этот геополитический курс.

Что касается вызовов на пути к альянсу – мы хотим иметь гарантии безопасности. С какими государствами мы об этом говорим? С ЕС, Британией, США. Когда это может произойти – я не могу вам сказать, – сообщил глава государства.

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Напомним, президент Владимир Зеленский назвал условия для начала обсуждения дипломатического урегулирования войны с Россией. Он подчеркнул, что для начала россияне должны прекратить нас бомбить, убивать и жечь.