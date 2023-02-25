10-й, но точно не последний: Зеленский о пакете санкций ЕС против России

Февраль, 25 в 20:57

25 февраля был введен 10-й пакет санкций ЕС против России, и он точно не последний для страны-агрессора.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении.

— Сегодня утвержден 10-й пакет санкций ЕС против России за войну. 10-й и, очевидно, не последний. Санкции будут вводиться и дальше, чтобы ничего не осталось от потенциала российской агрессии. Сейчас в 10-м пакете есть новые санкционные шаги, мощные против военной промышленности, финансового сектора государства-террориста, против пропагандистов, утопивших во лжи российское общество, — отметил глава государства.

Кроме того, он отметил, что “украинские дипломаты и все государство работают над тем, чтобы расширить глобальные и, в частности, европейские санкции еще на российскую атомную отрасль, на Росатом, на всех, кто причастен к ракетной программе и ядерному шантажу государства-террориста” .

Сейчас смотрят

— Есть уже соответствующие шаги партнеров: Соединенных Штатов, Британии. Ожидаем ответных шагов и от Европейского Союза. Конечно, мы продолжим работу над санкциями Украины против российских субъектов и всех, кто им помогает. Будут соответствующие решения, – добавил Зеленский.

Он сказал, что глобальный центр силы и смелости сейчас находится в Украине, в наших людях, защищающих наше государство.

— Которые защищают нашу землю, наш Донбасс, нашу Луганщину, все наши земли, где продолжаются очень жесткие и болезненные бои. Я благодарю каждого нашего воина, всех, кто стойко, сильно, смело защищает наши позиции на Донбассе, уничтожает врага, и за такой результат мощный на Востоке, — говорит президент.