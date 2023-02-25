Февраль, 25 в 0:12

Во время Харьковского контрнаступления военным командованием Украины были созданы условия для врага, чтобы он не понимал, что происходит.

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в документальном фильме Год Дмитрия Комарова.

Министр обороны Алексей Резников говорит, что во время контрнаступления был на встрече контактной группы по обороне Украины.

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— Когда началось Харьковское контрнаступление ехал на очередной Рамштайн. Это настолько развивалось быстро, что когда я шел на двустороннюю встречу с (министром обороны США, — Ред.) Ллойдом Остином и (начальником объединенного комитета штабов США, — Ред.) Марком Милли, то они подходят и спрашивают “Что там у вас?”. А мы им даем свежие новости, которые еще никто официально не знал, — сказал он.

При этом Резников говорит, что при таком динамичном развитии событий, все же они были распланированы заранее.

Президент Владимир Зеленский говорит, что операцию по освобождению Харьковской области на Ставке Верховного главнокомандующего предложил генерал Александр Сырский.

— Мы не можем действовать так, как от нас ожидает враг. Мы не имеем таких мощностей. Мы не в десять раз за команду врага и за армию России, поэтому нельзя (идти, — Ред.) лоб в лоб, — сказал Владимир Зеленский.

В то же время руководитель ГУР Кирилл Буданов говорит, что Сырский смог сделать такие условия для врага, чтобы россияне не до конца понимали, что происходит.

— Это было ключевым аспектом достижения победы, — считает Буданов.

В свою очередь Александр Сырский говорит, что идея контрнаступления на Харьковщине родилась, когда враг перебросил часть сил на Юг.

— Основной упор был сделан на быстрое продвижение вперед. Были предусмотрены спецподразделения, которые занимали территорию, — сказал он.

В свою очередь Владимир Зеленский говорит, что без побед Украины, в том числе и на этом направлении, помощи от партнеров было бы, возможно, сложно дождаться.