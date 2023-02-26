Хорватия готовит к передаче Украине 14 вертолетов — СМИ

Февраль, 25 в 23:56

Уже в марте Хорватия должна начать передачу Украине 14 транспортных вертолетов.

В настоящее время 20 вертолетов Ми-8МТВ-1 и два Ми-8Т были выведены из строя Вооруженных сил Хорватии.

— По имеющейся информации, несколько вертолетов сейчас находятся на территории авиационно-технического центра в Большой Горице, где его сотрудники занимаются всей необходимой технической подготовкой, — говорится в материале.

Кроме того, с вертолетов снимается вся существующая маркировка, при необходимости заменяется использованный материал, добавляется масло.

Сейчас смотрят

— Предполагается, что вертолеты будут готовы к транспортировке примерно через десять дней. По нашей информации, семь вертолетов будут частично разобраны и перевезены наземным путем, а остальные семь полетят в Польшу, — добавили напоследок.

Источник: Jutarnji list