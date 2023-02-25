Февраль, 25 в 10:56

Российские подразделения в последнее время совершают атаки на позиции Вооруженных сил Украины без техники. А ночью оккупанты проводят штурмы, чтобы забрать убитых и раненых, но не всех.

Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона.

Он прокомментировал ситуацию на Донецком и Запорожском направлениях фронта. По словам Дмитрашкивского, тактика врага не изменилась: он продолжает атаковать волнами, но уже без поддержки бронетехники.

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– Тактика не изменилась, но в большинстве они сейчас атакуют даже без поддержки техники. Пленные также сообщали о том, что техника используется просто для того, чтобы доставить бойцов к линии разграничения, и возвращается, если в нее не попадает наша артиллерия, — заявил спикер.

Он уточнил, что за минувшие сутки враг совершил 37 штурмовых действий на Донецком направлении и еще 6 попыток штурма в течение ночи.

– Атаки враг организовывал в районе Угледара, Марьинки, Красногоровки… За вчера потерь территорий не произошло, все атаки врага были отбиты, он отступил, — подчеркнул Дмитрашковский.

По его словам, российские войска за сутки потеряли более 100 человек убитыми и около 200 ранеными.

Дмитрашковский добавил, что в последнее время враг проводит штурмы до 22:00, затем берет паузу и, как правило, с 01:00 до 02:00 совершает ракетные обстрелы. А потом посреди ночи снова начинает штурмовые действия, чтобы забрать своих убитых и раненых: однако везет не всем оккупантам.

– Раньше они просто атаковали, не собирали своих убитых и раненых, и об этом рассказывали пленные, которые к нам попадали. Они рассказывали, если раненый запрашивал эвакуацию, ему отвечали, что ее не будет. В последние два дня мы наблюдаем, что ночные штурмовые действия предназначены для того, чтобы собирать своих убитых и раненых. Но забирают не всех, — отметил Дмитрашковский, добавив, что некоторые оккупанты так и остаются лежать “просто в поле”.

Днем враг активно применяет ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня. На Донецком направлении за минувшие сутки зафиксировано 240 обстрелов, а в течение ночи еще 100 обстрелов. На Запорожском направлении войска РФ днем совершили 114 обстрелов, а ночью – еще 19.

На днях в Генеральном штабе ВСУ рассказывали, что самым сложным участком фронта в Украине остается Бахмутское направление. Кроме того, оккупанты пытаются захватить населенные пункты Марьинка и Угледар (Донецкая область).