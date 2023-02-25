Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В Воздушных силах рассказали, сколько ЗРК смогут полностью закрыть небо Украины

Илья Нежигай, редактор ленты
українські ЗРК
Фото: Depositphotos

Для полной защиты украинского неба от атак россиян необходимо более ста зенитных ракетных комплексов (ЗРК).

Об этом рассказал командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука в документальном фильме Год Дмитрия Комарова.

— Чтобы защитить все государство, нужно более 100 ЗРК. Это задача не одного года, — сказал Олещук.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже действительно получила от союзников “неплохое количество” систем противовоздушной обороны.

Сейчас смотрят

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что противовоздушная оборона является одним из критических аспектов защиты Украины от современных атак России.

24 февраля 2023 года Швеция сообщила, что предоставит Украине зенитные системы вместе с танками Leopard 2.

Ранее представитель ВС ВСУ Юрий Игнат говорил, что современным украинским средствам противовоздушной обороны сложно уничтожать российские ракеты С-400, поскольку они имеют высокую скорость, а враг бьет этими ЗРК со скрытых позиций.

Читайте
В Воздушных силах объяснили, как помогут в защите неба ЗРК Patriot

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка