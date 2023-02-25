Февраль, 25 в 1:04

Для полной защиты украинского неба от атак россиян необходимо более ста зенитных ракетных комплексов (ЗРК).

Об этом рассказал командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука в документальном фильме Год Дмитрия Комарова.

— Чтобы защитить все государство, нужно более 100 ЗРК. Это задача не одного года, — сказал Олещук.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже действительно получила от союзников “неплохое количество” систем противовоздушной обороны.

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Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что противовоздушная оборона является одним из критических аспектов защиты Украины от современных атак России.

24 февраля 2023 года Швеция сообщила, что предоставит Украине зенитные системы вместе с танками Leopard 2.

Ранее представитель ВС ВСУ Юрий Игнат говорил, что современным украинским средствам противовоздушной обороны сложно уничтожать российские ракеты С-400, поскольку они имеют высокую скорость, а враг бьет этими ЗРК со скрытых позиций.