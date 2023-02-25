Вертолет, 12 танков и еще 650 уничтоженных оккупантов — потери РФ за последние сутки
Фото: Getty Images
Общие потери России в войне против Украины составили около 147 470 убитыми, только за последние сутки украинские защитники уничтожили 650 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 25 февраля.
По его данным, наши военные также подбили вражеский вертолет, 12 танков, 9 боевых бронированных машин, 10 зениток, два беспилотника и много другой российской техники.
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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022 года по 25 февраля 2023-го:
- личный состав — около 147 470 (+650) человек ликвидировано;
- танки — 3 375 (+12);
- боевые бронированные машины — 6 609 (+9);
- артиллерийские системы — 2 373 (+10);
- РСЗО — 475 (+1);
- средства ПВО — 247;
- самолеты — 299;
- вертолеты — 288 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 035 (+2);
- крылатые ракеты — 873;
- корабли/катера — 18;
- автомобильная техника и автоцистерны — 5 235 (+11);
- специальная техника — 230 (+1).
Как сообщал Генштаб, за прошедшие сутки воины ВСУ отбили около 70 атак оккупантов на пяти направлениях, в частности на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском.
Украинская авиация нанесла 20 ударов по районам скопления врага и их военной техники, а также два удара – по зенитно-ракетным комплексам на огневой позиции.