Февраль, 25 в 8:19

Общие потери России в войне против Украины составили около 147 470 убитыми, только за последние сутки украинские защитники уничтожили 650 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 25 февраля.

По его данным, наши военные также подбили вражеский вертолет, 12 танков, 9 боевых бронированных машин, 10 зениток, два беспилотника и много другой российской техники.

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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022 года по 25 февраля 2023-го:

личный состав — около 147 470 (+650) человек ликвидировано;

танки — 3 375 (+12);

боевые бронированные машины — 6 609 (+9);

артиллерийские системы — 2 373 (+10);

РСЗО — 475 (+1);

средства ПВО — 247;

самолеты — 299;

вертолеты — 288 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 035 (+2);

крылатые ракеты — 873;

корабли/катера — 18;

автомобильная техника и автоцистерны — 5 235 (+11);

специальная техника — 230 (+1).

Как сообщал Генштаб, за прошедшие сутки воины ВСУ отбили около 70 атак оккупантов на пяти направлениях, в частности на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском.

Украинская авиация нанесла 20 ударов по районам скопления врага и их военной техники, а также два удара – по зенитно-ракетным комплексам на огневой позиции.