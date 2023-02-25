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Факты / Україна

Вертолет, 12 танков и еще 650 уничтоженных оккупантов — потери РФ за последние сутки

Валентина Летяк, редактор ленты
російський гелікоптер Мі-8
Фото: Getty Images

Общие потери России в войне против Украины составили около 147 470 убитыми, только за последние сутки украинские защитники уничтожили 650 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 25 февраля.

По его данным, наши военные также подбили вражеский вертолет, 12 танков, 9 боевых бронированных машин, 10 зениток, два беспилотника и много другой российской техники.

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Ориентировочные потери РФ с 24 февраля 2022 года по 25 февраля 2023-го:

  • личный состав — около 147 470 (+650) человек ликвидировано;
  • танки — 3 375 (+12);
  • боевые бронированные машины — 6 609 (+9);
  • артиллерийские системы — 2 373 (+10);
  • РСЗО — 475 (+1);
  • средства ПВО — 247;
  • самолеты — 299;
  • вертолеты — 288 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 035 (+2);
  • крылатые ракеты — 873;
  • корабли/катера — 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны — 5 235 (+11);
  • специальная техника — 230 (+1).

Как сообщал Генштаб, за прошедшие сутки воины ВСУ отбили около 70 атак оккупантов на пяти направлениях, в частности на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском.

Украинская авиация нанесла 20 ударов по районам скопления врага и их военной техники, а также два удара – по зенитно-ракетным комплексам на огневой позиции.

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Источник: Генштаб ВСУ
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