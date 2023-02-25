Украли технику и изъяли телефоны: в пожарную часть Энергодара ворвались оккупанты

Февраль, 25 в 18:00

В пожарную часть в Энергодаре Запорожской области несколько дней назад вломились российские оккупанты и изъяли телефоны у сотрудников ГСЧС.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

— Враг терроризировал рабочих и угрожал расправой, ведь якобы подозревал пожарных в работе на ВСУ. Все телефоны были изъяты для “проверки”, также была украдена другая техника, — говорится в сообщении.

Отмечается, что РФ до сих пор не контролирует временно оккупированные территории и это заставляет страну-агрессора тратить ресурсы на поиски партизан.

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— Заметим, что враг до сих пор не контролирует временно оккупированные территории и это заставляет его тратить ресурсы на поиски партизан и сходить с ума от собственного ничтожества, — добавляют в ЦНС.

К слову, ранее РФ продлила срок подписания “контрактов” для украинских атомщиков на ЗАЭС.

Фото: Дмитрий Орлов