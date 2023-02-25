Украли технику и изъяли телефоны: в пожарную часть Энергодара ворвались оккупанты
В пожарную часть в Энергодаре Запорожской области несколько дней назад вломились российские оккупанты и изъяли телефоны у сотрудников ГСЧС.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
— Враг терроризировал рабочих и угрожал расправой, ведь якобы подозревал пожарных в работе на ВСУ. Все телефоны были изъяты для “проверки”, также была украдена другая техника, — говорится в сообщении.
Отмечается, что РФ до сих пор не контролирует временно оккупированные территории и это заставляет страну-агрессора тратить ресурсы на поиски партизан.
— Заметим, что враг до сих пор не контролирует временно оккупированные территории и это заставляет его тратить ресурсы на поиски партизан и сходить с ума от собственного ничтожества, — добавляют в ЦНС.
К слову, ранее РФ продлила срок подписания “контрактов” для украинских атомщиков на ЗАЭС.
Фото: Дмитрий Орлов