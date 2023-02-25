Февраль, 25 в 0:30

Киев обороняли в долговременных оборонительных точках (ДОТ) времен Второй мировой войны.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов в документальном фильме Год Дмитрия Комарова.

— Когда на Киев они нападение свое делали, то во многих местах линия обороны проходила по линии обороны времен Второй мировой войны. В ДОТах Второй мировой войны наши держали оборону, — сказал он.

Журналист Дмитрий Комаров показал, как в то время на местах развертывания позиций украинских защитников стояли таблички “Здесь в 1941 году проходила линия обороны города Киева от немецко-фашистских захватчиков”.

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Генерал Александр Сырский говорит, что старые ДОТ были достаточно хорошо продуманы.

— Они позволяли контролировать подступы к местности и поражать врага. Это была система киевского укрепленного района, — пояснил он.

В частности, главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный отметил, что линия фронта для ВСУ составила 3750 км, что сопоставимо с Первой мировой и Второй мировой войнами.

Руководитель Генштаба ВСУ Сергей Шаптала рассказал, что ситуация в Киевской области в начале полномасштабного вторжения российских оккупантов могла быть совсем другой, если бы защитники не удержали врага в Чернигове и Сумах.

При этом президент Владимир Зеленский заявил, что рассматривались также варианты подрыва столичных мостов Метро и Патона, в случае, если враг прорвет линию обороны.