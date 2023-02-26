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Зеленский отправит “список желаний” по вооружению законодателям США — СМИ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
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Зеленский отправит “список желаний” по вооружению законодателям США — СМИ
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Комитета Палаты представителей по иностранным делам Майклом Макколом и четырьмя другими членами Республиканской партии Палаты представителей сказал группе, что планирует прислать им список вооружений, включающий истребители F-16. Глава нашего государства отметил, что самолеты нужны для ускорения завершения войны с Россией.

— Есть широкая двухпартийная поддержка между Соединенными Штатами, НАТО и европейскими союзниками по поддержке Украины против российской агрессии. У нас была очень продуктивная встреча с президентом Зеленским. Мы говорили, прежде всего, о том, каковы его потребности, когда речь идет о победе в этой войне. И он предоставляет этой делегации перечень оружия, которое нужно Украине для победы, — сказал Макколл во время своей делегации в Конгрессе в Украине.

Он выразил надежду, что война в Украине продлится недолго и отметил, что для достижения этой цели “есть сильная двухпартийная поддержка, чтобы дать Украине все, что ей нужно для победы”.

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Стоит отметить, что разговор прошел в Украине, в которую члены партии прибыли из-за высказываний американских законодателей-республиканцев заблокировать будущую помощь нашей стране.

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Источник: CNN
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