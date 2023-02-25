Сломайте мне пятку, она долго заживает: оккупант предлагал 60 тысяч за травму, чтобы не служить
В перехваченном ГУР Минобороны Украины разговоре жена военнослужащего России возмущена тем, что с ее семьи собирают деньги на обеспечение мобилизованных.
— Я все понимаю, что там наши мужики, что нужно помочь им, но, это же не мы вас туда отправили. Почему я, бл*, буду снабжать армию России, — говорит женщина.
При этом оккупант рассказывает, как ему один из военных предлагал 60 тысяч за травму, чтобы уйти в отпуск на пол года:
— Сломайте мне пятку…она долго заживает, ну чтобы домой съ*баться.
Женщина рассказывает о намерении собраться женами мобилизованных и выяснить у руководства, почему к их мужьям не доходит на передовую ничего из обеспечения.
— С других батальонов отправляют к нам в наказание, прикинь? Мы самая оху*вшая линия, по которой х*ярит. Да там тоже п*дарас (комбат)…он-то живет в доме, мы пока здесь, вот на этих позициях, получается, уже второй месяц, он всего лишь два раза был! — говорит оккупант.