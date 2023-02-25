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Факты / Україна

Сломайте мне пятку, она долго заживает: оккупант предлагал 60 тысяч за травму, чтобы не служить

Малиновская Ангелина, редактор ленты
армія РФ
Фото: Depositphotos

В перехваченном ГУР Минобороны Украины разговоре жена военнослужащего России возмущена тем, что с ее семьи собирают деньги на обеспечение мобилизованных.

— Я все понимаю, что там наши мужики, что нужно помочь им, но, это же не мы вас туда отправили. Почему я, бл*, буду снабжать армию России, — говорит женщина.

При этом оккупант рассказывает, как ему один из военных предлагал 60 тысяч за травму, чтобы уйти в отпуск на пол года:

— Сломайте мне пятку…она долго заживает, ну чтобы домой съ*баться.

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Женщина рассказывает о намерении собраться женами мобилизованных и выяснить у руководства, почему к их мужьям не доходит на передовую ничего из обеспечения.

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— С других батальонов отправляют к нам в наказание, прикинь? Мы самая оху*вшая линия, по которой х*ярит. Да там тоже п*дарас (комбат)…он-то живет в доме, мы пока здесь, вот на этих позициях, получается, уже второй месяц, он всего лишь два раза был! — говорит оккупант.

Источник: ГУР
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