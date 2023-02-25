Сломайте мне пятку, она долго заживает: оккупант предлагал 60 тысяч за травму, чтобы не служить

Февраль, 25 в 19:37

В перехваченном ГУР Минобороны Украины разговоре жена военнослужащего России возмущена тем, что с ее семьи собирают деньги на обеспечение мобилизованных.

— Я все понимаю, что там наши мужики, что нужно помочь им, но, это же не мы вас туда отправили. Почему я, бл*, буду снабжать армию России, — говорит женщина.

При этом оккупант рассказывает, как ему один из военных предлагал 60 тысяч за травму, чтобы уйти в отпуск на пол года:

— Сломайте мне пятку…она долго заживает, ну чтобы домой съ*баться.

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Женщина рассказывает о намерении собраться женами мобилизованных и выяснить у руководства, почему к их мужьям не доходит на передовую ничего из обеспечения.