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Факты / Україна

Освобождали Херсон и участвовали в наступлении: в Одессе почтили память бойцов 126 отдельной бригады ТрО ВСУ

Александра Ченкова Малиновская Ангелина, редактор ленты
Освобождали Херсон и участвовали в наступлении: в Одессе почтили память бойцов 126 отдельной бригады ТрО ВСУ
Фото: Pixabay

В Одессе почтили память погибших бойцов 126 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

Цветы и лампадки на Соборную площадь принесли семьи погибших воинов, их товарищи и неравнодушные горожане.

Подразделения 126 отдельной бригады ТрО ВСУ участвовали в наступательных действиях и освобождении Херсона. Одесская территориальная оборона образовалась в начале полномасштабной войны и довольно быстро начала выполнять боевые задания на Юге Украины, во время которых многие лучшие воины отдали свои жизни.

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В первые месяцы великой войны командование бригады организовало подготовку более 2 тыс. бойцов, делают это и дальше. Большинство из них – добровольцы, которые продолжают каждый день уничтожать врага и героически защищать родную землю.

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