Февраль, 26 в 17:33

Украина, вероятно, сможет сформировать два батальона (62 единицы) немецких танков Leopard 2.

Об этом в интервью Deutschlandfunk заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус.

Он вполне уверен, что для формирования Украиной второго батальона возможно использование танков Leopard 2A6, которые обещала передать Германия.

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– Да, такое возможно, – заявил он, комментируя возможность передачи Украине 62 танков.

В то же время Писториус скептически отнесся к дальнейшим поставкам немецких танков, потому что приходится ждать новых поставок от промышленности.

— Если бы я отдал все танки, я бы больше не смог обучать, — добавил он.

Ранее стало известно, что Берлин пришлет Украине еще четыре танка Leopard 2A6 из своих армейских запасов.

Количество техники, которую пообещала передать Германия, выросло до 18 единиц.