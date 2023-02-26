Февраль, 26 в 19:05

Государственный департамент США не признает заявления РФ об аннексии Крыма, а также поддерживает усилия Крымской платформы, которая напоминает миру об оккупации полуострова.

Об этом говорится в официальном заявлении Госдепа ко Дню сопротивления оккупации АР Крым и города Севастополя.

— Девять лет назад Россия вторглась в Украину и захватила Крым, что стало явным нарушением международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины, — отмечается в заявлении.

Соединенные Штаты “приветствуют усилия Украинской Крымской платформы”, которая сосредотачивает внимание мирового сообщества на продолжении российской оккупации.

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— Соединенные Штаты не признают и никогда не признают заявленную Россией аннексию полуострова. Крым — это Украина, — отметили в Госдепе.

Ранее участники Крымской платформы призвали Россию немедленно прекратить боевые действия и вывести войска со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

В заявлении также звучит призыв к российской оккупационной администрации в Крыму — немедленно прекратить репрессии и нарушения прав человека украинцев и коренных крымских татар.