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Маск назвал Революцию Достоинства “переворотом” — в ОП отреагировали

Бедрак Виктория, редактор ленты
Ілон Маск
Фото: Getty Images

Американский бизнесмен и основатель SpaceX Илон Маск снова попал в скандал. Он назвал Революцию Достоинства в Украине “государственным переворотом”.

Об этом он написал в Twitter, комментируя статью пророссийского американского профессора Джона Миршаймера “Почему украинский кризис — это вина Запада” 2014 года.

— Эти выборы (президентские выборы в 2010 году, — Ред.), возможно, были сомнительными, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был, — написал Маск.

На скандальное заявление бизнесмена отреагировал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

— Свободные общества влияют на государства через диалог/выборы. Порабощенные общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. Это база Свободы, Илон Маск, в Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты, — посоветовал Подоляк.

Маск неоднократно попадал в скандалы, подыгрывая России.

В частности, в начале октября Маск предложил “мирный план” Украине, по которому Киев должен был пойти на уступки Москве и отдать территории, в частности Крым, потому что переживал из-за угрозы использования Россией ядерного оружия.

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