Маск назвал Революцию Достоинства “переворотом” — в ОП отреагировали

Американский бизнесмен и основатель SpaceX Илон Маск снова попал в скандал. Он назвал Революцию Достоинства в Украине “государственным переворотом”.

Об этом он написал в Twitter, комментируя статью пророссийского американского профессора Джона Миршаймера “Почему украинский кризис — это вина Запада” 2014 года.

That election was arguably dodgy, but no question that there was indeed a coup

— Elon Musk (@elonmusk) February 25, 2023