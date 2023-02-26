Маск назвал Революцию Достоинства “переворотом” — в ОП отреагировали

Февраль, 26 в 14:38

Американский бизнесмен и основатель SpaceX Илон Маск снова попал в скандал. Он назвал Революцию Достоинства в Украине “государственным переворотом”.

Об этом он написал в Twitter, комментируя статью пророссийского американского профессора Джона Миршаймера “Почему украинский кризис — это вина Запада” 2014 года.

— Эти выборы (президентские выборы в 2010 году, — Ред.), возможно, были сомнительными, но нет никаких сомнений в том, что переворот действительно был, — написал Маск.

That election was arguably dodgy, but no question that there was indeed a coup Сейчас смотрят — Elon Musk (@elonmusk) February 25, 2023

На скандальное заявление бизнесмена отреагировал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

— Свободные общества влияют на государства через диалог/выборы. Порабощенные общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. Это база Свободы, Илон Маск, в Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты, — посоветовал Подоляк.

Вільні суспільства впливають на держави через діалог/вибори. Поневолені суспільства виходять на вулиці, щоб позбутися репресивних держав. Це база Свободи, @elonmusk.

В Україні ніколи не було переворотів, але завжди були вільні люди. Перестаньте читати російські газети. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 26, 2023

Маск неоднократно попадал в скандалы, подыгрывая России.

В частности, в начале октября Маск предложил “мирный план” Украине, по которому Киев должен был пойти на уступки Москве и отдать территории, в частности Крым, потому что переживал из-за угрозы использования Россией ядерного оружия.