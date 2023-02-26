РФ предложила помощь в ракетной программе Ирана в обмен на военную помощь — ЦРУ

Февраль, 26 в 21:46

Директор ЦРУ США Уильям Бернс заявил в интервью, что альянс между Россией и Ираном быстро развивается, и этот нарратив он очертил “тревожным”.

— Сейчас он двигается довольно быстро в очень опасном направлении, в том смысле, что мы знаем, что иранцы уже предоставили россиянам сотни вооруженных беспилотников, которые они используют, чтобы причинить боль украинским мирным жителям и украинским гражданским. Мы знаем, что они обеспечили боеприпасы для артиллерии и танков, – сказал Бернс в эфире Face the Nation на CBS.

Он отметил, что ЦРУ также наблюдает признаки того, что РФ предлагает помочь иранцам в их ракетной программе и, по крайней мере, рассматривает возможность предоставления истребителей Ирана в обмен на военную помощь в их агрессии.

Характеризуя свою встречу с главой российской разведки Бернс отметил, что президент России Владимир Путин “слишком уверен” в своей способности растерзать Украину. Кроме того, он охарактеризовал разговор с Сергеем Нарышкиным, как печальный.

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– Моя цель заключалась не в том, чтобы говорить о переговорах. Это то, что украинцам нужно будет обсудить с россиянами, когда они сочтут нужным. Я думаю, что Нарышкин понял серьезность этого вопроса, и я думаю, что президент Путин тоже это понял, — сказал Бернс.

Отвечая на вопрос, почему этот разговор был печальным, Бернс добавил: