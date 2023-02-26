Россияне атаковали Николаевскую область, есть прилеты
Требует проверки
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Вечером 26 февраля российские оккупанты атаковали Николаевскую область.
В освобожденном Снигиревском районе есть попадания. По предварительной информации, обошлось без жертв.
Об этом сообщил руководитель ГУ Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет.
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Воздушную тревогу на территории области объявили в 20:19, впоследствии местные жители сообщали о взрывах. Опасность продолжалась 26 минут, в 20:45 воздушную тревогу отменили.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 368-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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