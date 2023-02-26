Февраль, 26 в 20:57

Вечером 26 февраля российские оккупанты атаковали Николаевскую область.

В освобожденном Снигиревском районе есть попадания. По предварительной информации, обошлось без жертв.

Об этом сообщил руководитель ГУ Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет.

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Воздушную тревогу на территории области объявили в 20:19, впоследствии местные жители сообщали о взрывах. Опасность продолжалась 26 минут, в 20:45 воздушную тревогу отменили.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 368-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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