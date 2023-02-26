Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Шансы прорвать оборону на Запорожском направлении у оккупантов очень низкие – Дмитрашковский

Анастасия Кожушко, редактор ленты
ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Шансы прорвать оборону на Запорожском направлении у армии РФ очень маленькие, ВСУ хорошо подготовлены и достойно держат оборону.

Об этом в эфире телемарафона, сообщил представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

Он отметил, что шансы у армии РФ очень низкие, но не стоит недооценивать врага.

Сейчас смотрят

– Шансы у них очень скудные, потому что на том направлении достаточно серьезно подготовлены наши войска. Но нельзя недооценивать врага, потому что враг имеет опыт ведения боевых действий, — сказал он.

Также Дрымашковский отметил, что в последнее время появилась информация о том, что ЧВК Вагнер получает дополнительные боеприпасы.

– Именно поэтому на этом направлении в ближайшее время возможны какие-то активные действия этих подразделений, – резюмировал Дмитрашковский.

Напомним, 17 февраля, через оккупированный Мелитополь на Запорожское направление прошла колонна автобусов с российскими военными. Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, в 43 белых автобусах перевозили боевиков ЧВК Вагнера.

Читайте
Оккупанты свозят технику, в течение февраля хотят захватить Угледар и Запорожье — советник мэра Мариуполя

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка