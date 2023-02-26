У оккупантов дефицит с техникой: Череватый объяснил, что на это указывает

Февраль, 26 в 19:07

Российские оккупационные войска испытывают на фронте дефицит с техникой.

Более того, по словам представителя Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, наши бойцы наталкиваются на такие экземпляры, которые уже будто давно были законсервированы.

Он отметил, что оккупанты пользуются устоявшейся тактикой с тех пор, как появились первые мобилизованные, а на Бахмутском направлении заключенные. Они очень любили использовать их как приманку для выявления наших огневых точек.

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— У них действительно дефицит с техникой. К сожалению, достаточно ее еще есть, но мы уже наблюдаем дефицит. Раньше у них был более обновленный этот парк. На базе советской техники они обновили, например, БТР-82, где пушка вместо пулемета установлена, это были БМП-3 более модернизированная, были танки Т-72 существенно модернизированы, — сказал представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Череватый добавил, что ослабление России уже началось, это, в частности, подтверждает последнее выступление диктатора Путина.