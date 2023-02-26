Ночью войска РФ 17 раз обстреляли Никопольский район, есть повреждения — ОВА
За ночь оккупанты 17 раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Войска РФ накрыли огнем Никополь, Марганецкую и Мировскую громады.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В Никополе повреждены три частных жилых дома, в одном из них горела крыша. Также в городе изуродованы две многоэтажки, ресторан, газопровод и линия электропередач.
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В Марганце пострадало частное предприятие, колледж, многоквартирный дом и несколько нежилых зданий.
Глава ОВА отметил, что люди не пострадали, масштабы разрушений уточняются.