Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Ночью войска РФ 17 раз обстреляли Никопольский район, есть повреждения — ОВА

Бедрак Виктория, редактор ленты
Ночью войска РФ 17 раз обстреляли Никопольский район, есть повреждения — ОВА

За ночь оккупанты 17 раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Войска РФ накрыли огнем Никополь, Марганецкую и Мировскую громады.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Никополе повреждены три частных жилых дома, в одном из них горела крыша. Также в городе изуродованы две многоэтажки, ресторан, газопровод и линия электропередач.

Сейчас смотрят

В Марганце пострадало частное предприятие, колледж, многоквартирный дом и несколько нежилых зданий.

Глава ОВА отметил, что люди не пострадали, масштабы разрушений уточняются.

Читайте
Безуспешные попытки наступления оккупантов и десятый пакет санкций ЕС против РФ: что происходит на 368-й день войны (онлайн)

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка