Февраль, 27 в 19:11

Среди помощи в новом пакете от США, который они предоставят на 2 млрд долларов, есть четыре вида ударных БПЛА: CyberLux K8, Switchblade 600, ALTIUS-600 и Jump 20. Они будут заказываться сразу у производителя, поэтому, вероятно, в Украину дойдут не так быстро. Что известно о CyberLux K8 UAS – читайте в материале.

CyberLux K8 UAS: что известно о БПЛА

По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, CyberLux K8 UAS – это беспилотник с мощной камерой, включая MONEY SHOT X8. Он маленький, можно запускать из руки. Его вес – 5-6 кг. Хоть и маленький, но хитрый благодаря своей камере, которая имеет круговой обзор. CyberLux K8 UAS – исключительно разведчик, но очень серьезный.

Может нести полезную нагрузку до 4,6 кг и развивать скорость более чем в 160 км/ч.

В открытом доступе мало информации о CyberLux K8. Известно, что эти дроны разработала и производит американская компания Cyberlux Corp. Технические характеристики летательного аппарата тоже держатся в секрете.

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Компания-производитель позиционирует CyberLux K8 как первый на планете FPV-беспилотник с широкоформатной камерой MONEY SHOT X8.

CyberLux K8 UAS: характеристики:

вес – до 6 кг;

полезная нагрузка – до 4, 6 кг;

скорость – более 160 км/ч.

Фото — A cyber luxe company