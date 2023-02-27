CyberLux K8 UAS: что это такое и характеристики БПЛА
Среди помощи в новом пакете от США, который они предоставят на 2 млрд долларов, есть четыре вида ударных БПЛА: CyberLux K8, Switchblade 600, ALTIUS-600 и Jump 20. Они будут заказываться сразу у производителя, поэтому, вероятно, в Украину дойдут не так быстро. Что известно о CyberLux K8 UAS – читайте в материале.
CyberLux K8 UAS: что известно о БПЛА
По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, CyberLux K8 UAS – это беспилотник с мощной камерой, включая MONEY SHOT X8. Он маленький, можно запускать из руки. Его вес – 5-6 кг. Хоть и маленький, но хитрый благодаря своей камере, которая имеет круговой обзор. CyberLux K8 UAS – исключительно разведчик, но очень серьезный.
Может нести полезную нагрузку до 4,6 кг и развивать скорость более чем в 160 км/ч.
В открытом доступе мало информации о CyberLux K8. Известно, что эти дроны разработала и производит американская компания Cyberlux Corp. Технические характеристики летательного аппарата тоже держатся в секрете.
Компания-производитель позиционирует CyberLux K8 как первый на планете FPV-беспилотник с широкоформатной камерой MONEY SHOT X8.
CyberLux K8 UAS: характеристики:
- вес – до 6 кг;
- полезная нагрузка – до 4, 6 кг;
- скорость – более 160 км/ч.
Фото — A cyber luxe company