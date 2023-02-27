Февраль, 27 в 18:52

Совсем недавно США объявили новый пакет оборонной помощи Украине. В нем, среди всего, есть сразу четыре беспилотных системы – CyberLux K8, Switchblade 600, ALTIUS-600 и Jump 20. Что известно о Jump 20 UAS – читайте в материале.

Jump 20 UAS: что известно о БПЛА

По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, система JUMP 20 – разведывательный беспилотный летательный аппарат. Он поднимается и садится вертикально. Важно, что чаще всего беспилотник используется в разведке.

Он может быть оборудован разными системами, но это для визуального наблюдения. Jump 20 хорошо следит за происходящим за линией фронта.

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Потому что Jump 20 UAS может залетать относительно относительное расстояние. Он довольно тяжелый, весит около 100 кг, но может принимать полезную нагрузку около 13 кг.

Имеет штатную электронно-оптическую станцию ARCAM-45В, может быть оснащен такими системами, как WESCAM MX-8, Trillium HD80 или TASE 40 LRS.

Также, по словам эксперта, может находиться в воздухе до 14 часов, а радиус действия – чуть менее 200 км. Он может нести не только аппаратуру, наблюдающую за линией фронта, но и хорошую боевую нагрузку (небольшие боезапасы, условно говоря, гранаты и т.д).

При необходимости с ним можно совершать и определенные атакующие действия. Единственное, что для того, чтобы запустить Jump 20 UAS, нужно определенное время (до часа) чтобы оснастить, проверить и запустить.

Он достаточно большой – 3 метра в длину. Комплекс оснащен отсеком полезной нагрузки, имеет защищенную аппаратуру передачи данных.

Jump 20: характеристики