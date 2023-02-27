Оккупанты бегут из Херсонщины в Крым и роют окопы

Февраль, 27 в 16:17

Оккупанты готовятся к бегству и продвигаются с левобережной Херсонщины ближе к Крыму, обустраивая дополнительные оборонительные сооружения.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

– Крым пока у них – единственное направление, кроме того, который всем известен, для русского военного корабля. Что касается левобережной Херсонщины, да, они пытаются подвинуться ближе к Крыму, надеясь что там будет им теплее, но мы можем засвидетельствовать, что там им будет горячо, – сказала она.

Гуменюк добавила, что РФ подтягивает туда резерв срочников из Челябинской области для обустройства дополнительных оборонительных сооружений.

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– Как в том старом анекдоте: “Помочь не поможет, а к земле привыкнут”. Пока они окапываются, – отметила пресс-секретарь.

Напомним, утром в Генштабе ВСУ рассказали, что оккупанты и коллаборационисты в Алешках и Скадовске Херсонской области из-за опасений контрнаступления Вооруженных сил Украины начали бежать в Крым.