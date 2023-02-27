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Факты / Україна

Под Угледар оккупанты перебросили подразделение, которое создавали для войны в Чечне – ВСУ

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Под Угледар оккупанты перебросили подразделение, которое создавали для войны в Чечне – ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Командование российскими захватчиками отправило на Угледарское направление подразделение 136-й бригады, которая была создана для войны в Чечне.

Об этом сказал представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона Единые новости.

– Поступило (на Угледарское направление. – Ред.) новое подразделение – 136-я бригада, которая в свое время была создана для войны в Чечне. На сегодняшний день они появились в поле зрения на Донецком направлении. Примерно до 5 числа они “принимают” линию обороны, которую будут держать, – сказал Дмитрашковский.

Он добавил, что в течение четырех последних дней враг снизил свою активность на Угледарском направлении. За минувшие сутки враг совершил 15 штурмовых действий, хотя месяц назад было до 60 в сутки.

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Дмитрашковский связывает это с погодными условиями, которые не позволяют технике двигаться, а также с массовыми отказами оккупантов идти в наступление.

Накануне в британской разведке отметили, что существует реальная вероятность, что Россия снова бросит на новые штурмы вблизи Угледара разгромленные подразделения 155-я бригады морской пехоты.

Разведка Британии предполагает, что именно эта бригада, которая считается элитной пехотой в РФ, была разбита на Угледарском направлении во время последних российских наступательных операций, которые обернулись значительными потерями.

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