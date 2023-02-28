Февраль, 28 в 8:03

Нидерландские расследователи опубликовали график соотношения потерь в боях военной техники Россией и Украиной.

Подробные данные по потерям опубликованы в Twitter Oryx.

Так, за год войны Россия потеряла почти 1800 танков, а Украина — чуть больше 450. БМП (IFV) россияне потеряли больше — более 2100 ед., а украинцы — 500 ед.

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AFV – это категория других бронированных машин (от “мотолыги” до “терминатора”). Россия потеряла такой техники почти 800 единиц, а Украина – чуть менее 300 единиц.

БТР (APC) Россия потеряла 300 единиц, а Вооруженные силы Украины — примерно 220 ед.

IMV – бронеавтомобили – больше такой техники потеряли мы – почти 300 единиц, а россияне примерно на сотню меньше – 200 ед.

Центры управления — украинцы уничтожили более 200 командных постов российского врага, а РФ ударила примерно по 10 таким постам ВСУ.

Инженерные сооружения – почти 300 уничтоженных у россиян и примерно 50 – у украинцев.

Буксированная артиллерия — у РФ примерно минус 280 ед, а ВСУ потеряли 100 ед.

Самоходная артиллерия – у россиян минус 350 единиц, у ВСУ минус – 110 ед.

РСЗО (MLRS) – Россия потеряла почти 200 единиц, а Украина – примерно 40.

Уничтоженных самолетов с обеих сторон аналитики Oryx насчитали почти одинаковое количество — менее сотни у Украины и у России.

Вертолетов Украина потеряла примерно 20 ед, а Россия — примерно 90 ед.