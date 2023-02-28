Дефицита мощности в энергосистеме нет, но ситуация в прифронтовых областях сложная – Укрэнерго

Февраль, 28 в 11:45

Сегодня, 28 февраля, дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и пока не прогнозируется.

Об этом сообщает Укрэнерго.

В энергосистеме сейчас работают все виды электростанций. Из-за половодья активно работают гидроэлектростанции. Импорт электроэнергии незначительный.

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Указано, что вечером понедельника было восстановлено питание Одессы и Одесского района. Сейчас Одесса запитана по временным схемам, но до конца недели энергетики будут работать над повышением надежности, поэтому возможны небольшие ограничения.

– Сложной остается ситуация в прифронтовых областях. В Харьковской и Сумской областях в результате обстрелов есть повреждения сетей облэнерго и обесточивание населенных пунктов. Продолжаются ремонтные работы, – говорится в сообщении.

Сетевые ограничения в других регионах отсутствуют, лимиты в области не доводились.

Источник: Укрэнерго