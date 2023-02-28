Февраль, 28 в 15:13

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук обсудил со своим коллегой, командующим воздушными силами США в Европе и Африке, генералом Джеймсом Хекером возможность предоставления Украине современных истребителей F-16.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.

Так, Николай Олещук рассказал генералу Джеймсу Хекеру о годе битвы за украинское небо, о текущей ситуации на фронте. Отдельно обсудили вопросы организации противовоздушной обороны Украины.

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Оба командующих воздушными силами обсудили вопросы поставки военной техники, вооружения и боеприпасов для защиты Украины.

— В частности, обсудили вопросы усиления способностей системы противовоздушной обороны Украины в контексте возможного предоставления Воздушным силам Вооруженных сил Украины многоцелевых самолетов F-16, — говорится в сообщении.

Также генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил генерала Джеймса Хекера, руководства и народа Соединенных Штатов Америки за поддержку Украины.

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий в свою очередь заявил, что Польша готова взять на себя обучение украинских пилотов на истребителях F-16.