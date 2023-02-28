Командующие Воздушными силами Украины и США обсудили возможную передачу ВСУ самолетов F-16
Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук обсудил со своим коллегой, командующим воздушными силами США в Европе и Африке, генералом Джеймсом Хекером возможность предоставления Украине современных истребителей F-16.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.
Так, Николай Олещук рассказал генералу Джеймсу Хекеру о годе битвы за украинское небо, о текущей ситуации на фронте. Отдельно обсудили вопросы организации противовоздушной обороны Украины.
Оба командующих воздушными силами обсудили вопросы поставки военной техники, вооружения и боеприпасов для защиты Украины.
— В частности, обсудили вопросы усиления способностей системы противовоздушной обороны Украины в контексте возможного предоставления Воздушным силам Вооруженных сил Украины многоцелевых самолетов F-16, — говорится в сообщении.
Также генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил генерала Джеймса Хекера, руководства и народа Соединенных Штатов Америки за поддержку Украины.
Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий в свою очередь заявил, что Польша готова взять на себя обучение украинских пилотов на истребителях F-16.