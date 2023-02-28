Февраль, 28 в 19:01

Украина прекратила соглашение с Беларусью относительно совместного контроля в пунктах пропуска на границе.

Об этом по итогам заседания правительства сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

— Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь по организации совместного контроля в пунктах пропуска на украинско-белорусской государственной границе, подртсанного 14.12.1995 года в г. Киеве, — написал он.

Кабмин также прекратил действие соглашения с правительством Российской Федерации о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через украинско-российскую государственную границу, которое было подписано 18 октября 2011 года в Донецке.

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