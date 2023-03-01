Март, 01 в 8:33

Если российский диктатор Владимир Путин поймет, что потеряет в Украине всю свою армию, он выведет войска.

Об этом заявил генерал-лейтенант США в отставке Кейт Келлог, пишет Голос Америки.

По его мнению, агрессия Кремля против Украины стала возможной, потому что он поверил в слабость Запада и США после “поражения в Афганистане” и отсутствия реакции на захват Крыма в 2014 году.

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— Теперь Запад посылает помощь Украине постепенно и с перерывами, что снова дает надежду Путину, что он сможет затянуть время, и таким образом победить. Но колебания и частичные меры не приведут к победе, они позволяют вести войну, но не завершить ее, — подчеркнул он.

По словам генерала в отставке, если не продемонстрировать лидерство сейчас, то есть риск погрязнуть в еще одной бесконечной войне.

— Украине нужно предоставить все оружие, которое необходимо ее армии, потому что Путин должен понять, что судьба его армии в Украине находится под угрозой почти полного уничтожения. Если Путин поймет, что он потеряет в Украине всю свою армию, он выведет войска, — подчеркнул Келлог.

Он добавил, что Западу нужен четкий план. А просто говорить “все, что нужно, сколько нужно” не сработает.

Ранее в США заявили, что не нашли никаких доказательств того, что оружие, которое было поставлено Украине, было бы найдено за пределами Украины.