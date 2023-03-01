Путин может использовать Лукашенко для уклонения от санкций – ISW

Март, 01 в 7:32

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что президент Беларуси Александр Лукашенко может способствовать схемам уклонения от санкций между Россией и Китаем во время официального визита в китайский Пекин 28 февраля – 2 марта.

В отчете эксперты цитируют издание Deutsche Welle, которое сообщало, что во время трехдневного визита Лукашенко подпишет большой пакет соглашений о развитии совместных проектов о торгово-экономическом, инвестиционном, гуманитарном сотрудничестве и политическом сотрудничестве с Китаем.

В отчете ISW говорится, что ранее Лукашенко заявлял, что белорусская оборонная промышленность может производить оружие, поскольку у Беларуси есть доступ к микроэлектронике, оптике и другим комплектующим, импортируемым из других государств.

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Также эксперты напомнили, что по данным представителей украинской разведки, Беларусь поставляла России артиллерийские боеприпасы из белорусских складов для поддержки операций в Украине.

Эксперты ISW предположили, что Китай может тайно переправлять оборудование в Россию через Белоруссию.

Такое предположение аналитики сделали комментируя заявление директора ЦРУ Уильяма Бернса от 25 февраля, в котором говорилось, что ЦРУ уверено, что руководство Китая рассматривает возможность предоставления России летального оборудования.